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121 пункт вакцинации. На Харьковщине возобновляют работу прививочные пункты

Общество 13:56   18.11.2022
Оксана Якушко
121 пункт вакцинации. На Харьковщине возобновляют работу прививочные пункты

Привиться от коронавируса снова можно в пунктах в деоккупированных Изюме, Балаклее, а также Волчанской и Печенежской общинах, сообщили в ХОВА.

На сегодня в Харьковской области работает 121 пункт вакцинации.

Всего с начала российской военной агрессии в Харьковской области было сделано 126 тысяч прививок, а за весь период вакцинальной кампании – почти 3 миллиона, сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения ХОВА Жанна Овчарова.

“Мы получили еще 13 000 доз вакцины Comirnaty, все пункты прививки снабжены вакциной CoronaVac. Ситуация с COVID-19 не вызывает серьезных беспокойств”, — подчеркнула Жанна Овчарова.

Сейчас в регионе для больных коронавирусом подготовлено 2121 кровать в 14 медицинских учреждениях, из них 300 — детские. Кислородом оборудованы 1743 койки, из них 76 – заняты.

«Благодаря закупке Минздрава на этой неделе мы получили три кислородные станции, которые уже передали в Областную детскую инфекционную больницу, в Балаклейскую больницу и 18-ю больницу города Харькова», — рассказала Жанна Овчарова.

С ноября разрешено бустерное вакцинирование подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. Сейчас дети от 14 лет могут прививаться самостоятельно, а школьники 12-13 лет должны обязательно быть с родителями.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 13:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Привиться от коронавируса снова можно в пунктах в деоккупированных Изюме, Балаклее, а также Волчанской и Печенежской общинах, сообщили в ХОВА.".