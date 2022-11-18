121 пункт вакцинации. На Харьковщине возобновляют работу прививочные пункты
Привиться от коронавируса снова можно в пунктах в деоккупированных Изюме, Балаклее, а также Волчанской и Печенежской общинах, сообщили в ХОВА.
На сегодня в Харьковской области работает 121 пункт вакцинации.
Всего с начала российской военной агрессии в Харьковской области было сделано 126 тысяч прививок, а за весь период вакцинальной кампании – почти 3 миллиона, сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения ХОВА Жанна Овчарова.
“Мы получили еще 13 000 доз вакцины Comirnaty, все пункты прививки снабжены вакциной CoronaVac. Ситуация с COVID-19 не вызывает серьезных беспокойств”, — подчеркнула Жанна Овчарова.
Сейчас в регионе для больных коронавирусом подготовлено 2121 кровать в 14 медицинских учреждениях, из них 300 — детские. Кислородом оборудованы 1743 койки, из них 76 – заняты.
«Благодаря закупке Минздрава на этой неделе мы получили три кислородные станции, которые уже передали в Областную детскую инфекционную больницу, в Балаклейскую больницу и 18-ю больницу города Харькова», — рассказала Жанна Овчарова.
С ноября разрешено бустерное вакцинирование подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. Сейчас дети от 14 лет могут прививаться самостоятельно, а школьники 12-13 лет должны обязательно быть с родителями.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 13:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Привиться от коронавируса снова можно в пунктах в деоккупированных Изюме, Балаклее, а также Волчанской и Печенежской общинах, сообщили в ХОВА.".