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121 пункт щеплення. На Харківщині відновлюють роботу пункти вакцинації

Суспільство 13:56   18.11.2022
Оксана Якушко
121 пункт щеплення. На Харківщині відновлюють роботу пункти вакцинації

Щепитися від коронавірусу знову можна в пунктах у деокупованих Ізюмі, Балаклії, а також Вовчанській та Печенізькій громадах, повідомили у ХОВА.

На сьогодні у Харківській області працює 121 пункт вакцинації.

Загалом з початку російської військової агресії у Харківській області було зроблено 126 тисяч щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – майже 3 мільйони, повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров’я ХОВА Жанна Овчарова.

Ми отримали ще 13 000 доз вакцини Comirnaty, всі пункти щеплення забезпечені вакциною CoronaVac. Ситуація з COVID-19 не викликає серйозних занепокоєнь”, – наголосила Жанна Овчарова.

Наразі в регіоні для хворих на коронавірус підготовлено 2121 ліжко у 14 медичних закладах, з них 300 – дитячі. Киснем обладнано 1743 ліжка, з них 76 – зайняті.

“Завдяки закупівлі МОЗ цього тижня ми отримали три кисневі станції, які вже передали до Обласної дитячої інфекційної лікарні, Балаклійської лікарні та 18-ї лікарні міста Харкова”, – розповіла Жанна Овчарова.

З листопада дозволено бустерне вакцинування підліткам віком від 12 до 17 років. Нині діти віком від 14 років можуть щеплюватися самостійно, а школярі 12-13 років мають обов’язково бути з батьками.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 13:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щепитися від коронавірусу знову можна в пунктах у деокупованих Ізюмі, Балаклії, а також Вовчанській та Печенізькій громадах, повідомили у ХОВА.".