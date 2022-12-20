Зростання захворюваності на ГРВІ прогнозують на Харківщині

Із 12 по 18 грудня захворюваність на ГРВІ у Харківській області зросла на 24,8% у порівнянні з попереднім тижнем. І, як прогнозують фахівці, хворіти будуть ще більше.

“Враховуючи зростання захворюваності другий тиждень поспіль, слід зазначити, що сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи та вірусу SARS-CoV-2 сприятиме подальшому її зростанню”, – зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Водночас, розповіли у відомстві, показник захворюваності становить 79,18 на 100 тисяч населення, що менше минулорічного у понад чотири рази та не перевищує епідпоріг. Інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.

Вірусів грипу в регіоні поки не виявлено, однак реєструються випадки COVID-19, РС-вірусу та парагрипу. Загалом із 12 по 18 грудня у регіоні захворіли 2073 особи, з них 682 дитини.