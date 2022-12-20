В деоккупированном городе на Харьковщине запретили новогодние праздники

Запрещены любые мероприятия, включая новогодние — сообщила мэрия Изюма.

О том, что как-либо массово праздновать Новый год в полуразрушенном Изюме не будут, сообщила местная мэрия.

«Согласно распоряжения начальника городской военной администрации, в Изюме запрещены все мероприятия, включая и новогодние», — проинформировала пресс-служба мэрии по итогам встречи мэра Изюма Валерия Марченко с главами квартальных комитетов и представителями многоквартирных домов города.

Сама встреча прошла 15 декабря в помещении ДК «Современник» — чудом относительно уцелевшего.

Отметим, что Изюм — наиболее разрушенный российскими оккупантами город Харьковской области. Здесь не уцелела большая часть многоэтажных жилых домов — некоторые превратились в руины, так как армия «освободителей» скидывала на них авиабомбы ФАБ-500. Сейчас в Изюме восстановили электричество, частично — отопление. Люди, пережившие здесь окупацию, в большинстве своем отказались эвакуироваться вглубь Украины, и зимуют в Изюме.