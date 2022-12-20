В деоккупированном городе на Харьковщине запретили новогодние праздники
Запрещены любые мероприятия, включая новогодние — сообщила мэрия Изюма.
О том, что как-либо массово праздновать Новый год в полуразрушенном Изюме не будут, сообщила местная мэрия.
«Согласно распоряжения начальника городской военной администрации, в Изюме запрещены все мероприятия, включая и новогодние», — проинформировала пресс-служба мэрии по итогам встречи мэра Изюма Валерия Марченко с главами квартальных комитетов и представителями многоквартирных домов города.
Сама встреча прошла 15 декабря в помещении ДК «Современник» — чудом относительно уцелевшего.
Читайте также: Вдохновили античные боги. Львовянка сняла бойца, потерявшего ноги под Изюмом
Отметим, что Изюм — наиболее разрушенный российскими оккупантами город Харьковской области. Здесь не уцелела большая часть многоэтажных жилых домов — некоторые превратились в руины, так как армия «освободителей» скидывала на них авиабомбы ФАБ-500. Сейчас в Изюме восстановили электричество, частично — отопление. Люди, пережившие здесь окупацию, в большинстве своем отказались эвакуироваться вглубь Украины, и зимуют в Изюме.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В деоккупированном городе на Харьковщине запретили новогодние праздники»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 09:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Запрещены любые мероприятия, включая новогодние — сообщила мэрия Изюма".