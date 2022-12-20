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У деокупованому місті на Харківщині заборонили новорічні свята

Суспільство 09:19   20.12.2022
Оксана Горун
У деокупованому місті на Харківщині заборонили новорічні свята

Заборонено будь-які заходи, включаючи новорічні – повідомила мерія Ізюма.

Про те, що масово святкувати Новий рік у напівзруйнованому Ізюмі не будуть, повідомила місцева мерія.

“Згідно з розпорядженням начальника міської військової адміністрації, в Ізюмі заборонено всі заходи, включаючи й новорічні”, – поінформувала пресслужба мерії за підсумками зустрічі мера Ізюма Валерія Марченка з головами квартальних комітетів та представниками багатоквартирних будинків міста.

Сама зустріч відбулася 15 грудня у приміщенні ДК “Сучасник” – дивом здебільшого вцілілого.

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    • Зазначимо, що Ізюм – найбільш зруйноване російськими окупантами місто Харківської області. Тут не вціліла більшість багатоповерхових житлових будинків – деякі перетворилися на руїни, оскільки армія “освободителей” скидала на них авіабомби ФАБ-500. Наразі в Ізюмі відновили електрику, частково – опалення. Люди, які пережили тут окупацію, здебільшого відмовилися евакуюватися вглиб України, і зимують в Ізюмі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 09:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заборонено будь-які заходи, включаючи новорічні – повідомила мерія Ізюма".