У деокупованому місті на Харківщині заборонили новорічні свята
Заборонено будь-які заходи, включаючи новорічні – повідомила мерія Ізюма.
Про те, що масово святкувати Новий рік у напівзруйнованому Ізюмі не будуть, повідомила місцева мерія.
“Згідно з розпорядженням начальника міської військової адміністрації, в Ізюмі заборонено всі заходи, включаючи й новорічні”, – поінформувала пресслужба мерії за підсумками зустрічі мера Ізюма Валерія Марченка з головами квартальних комітетів та представниками багатоквартирних будинків міста.
Сама зустріч відбулася 15 грудня у приміщенні ДК “Сучасник” – дивом здебільшого вцілілого.
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Зазначимо, що Ізюм – найбільш зруйноване російськими окупантами місто Харківської області. Тут не вціліла більшість багатоповерхових житлових будинків – деякі перетворилися на руїни, оскільки армія “освободителей” скидала на них авіабомби ФАБ-500. Наразі в Ізюмі відновили електрику, частково – опалення. Люди, які пережили тут окупацію, здебільшого відмовилися евакуюватися вглиб України, і зимують в Ізюмі.
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Ви читали новину: «У деокупованому місті на Харківщині заборонили новорічні свята»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 09:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заборонено будь-які заходи, включаючи новорічні – повідомила мерія Ізюма".