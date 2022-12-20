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Враг обстрелял более 10 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб (видео)

Происшествия 07:16   20.12.2022
Оксана Горун
Враг обстрелял более 10 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб (видео)

Генштаб ВСУ продолжает информировать об обстрелах Харьковской области войсками противника, информации о попытках вести наступательные действия нет.

«На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области», — отметили в сводке Генштаба на 6:00 20 декабря.

На Купянском направлении российская армия из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии стреляла по районам населенных пунктов Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

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    • Отметим, что больше всего от российских обстрелов страдает Купянский район Харьковщины. На днях там снаряд прилетел в больницу, был ранен фельдшер «скорой». Также «достается» приграничью — Волчанску и населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 07:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ продолжает информировать об обстрелах Харьковской области войсками противника, информации о попытках вести наступательные действия нет".