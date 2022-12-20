Враг обстрелял более 10 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб (видео)
Генштаб ВСУ продолжает информировать об обстрелах Харьковской области войсками противника, информации о попытках вести наступательные действия нет.
«На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области», — отметили в сводке Генштаба на 6:00 20 декабря.
На Купянском направлении российская армия из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии стреляла по районам населенных пунктов Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
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Отметим, что больше всего от российских обстрелов страдает Купянский район Харьковщины. На днях там снаряд прилетел в больницу, был ранен фельдшер «скорой». Также «достается» приграничью — Волчанску и населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ продолжает информировать об обстрелах Харьковской области войсками противника, информации о попытках вести наступательные действия нет".