Враг обстрелял более 10 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб (видео)

Генштаб ВСУ продолжает информировать об обстрелах Харьковской области войсками противника, информации о попытках вести наступательные действия нет.

«На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области», — отметили в сводке Генштаба на 6:00 20 декабря.

На Купянском направлении российская армия из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии стреляла по районам населенных пунктов Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

Отметим, что больше всего от российских обстрелов страдает Купянский район Харьковщины. На днях там снаряд прилетел в больницу, был ранен фельдшер «скорой». Также «достается» приграничью — Волчанску и населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.