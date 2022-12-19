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Снаряды ударили у домов и больницы — полиция об обстрелах Харьковщины

Происшествия 10:39   19.12.2022
Оксана Горун
Снаряды ударили у домов и больницы — полиция об обстрелах Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция сообщила о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки. Наиболее существенные разрушения — в Волчанске, Ковшаровке, Двуречной и Волчанских Хуторах.

«За прошедшие сутки враг применил против мирного населения минометы и ствольную артиллерию. Днем армейцы России обстреляли город Волчанск. Снаряд разорвался у жилого дома, ударная волна выбила окна и повредила гараж», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрела Волчанска и Ковшаровки 18 декабря 2022 года 2

В пгт Ковшаровка снаряд ударил просто в здание больницы.

Последствия обстрела Волчанска и Ковшаровки 18 декабря 2022 года 3

Осколочные ранения получил 31-летний фельдшер. В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уточнили, что пострадал фельдшер 7-го отделения «скорой» Константин Ткаченко.

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«Медицинская помощь раненому была оказана в полном объеме. Надеемся, что наш коллега очень быстро восстановится», — отметили медики.

Также, по данным полиции, из-за минометных обстрелов села Волчанские Хутора получили повреждения три частных дома, хозпостройки, автомобили и сельхозтехника. В Двуречной загорелась хозпостройка.

По всем фактам открыты уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 10:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки. Наиболее существенные разрушения — в Волчанске, Ковшаровке, Двуречной и Волчанских Хуторах".