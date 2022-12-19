Снаряды ударили у домов и больницы — полиция об обстрелах Харьковщины
Полиция сообщила о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки. Наиболее существенные разрушения — в Волчанске, Ковшаровке, Двуречной и Волчанских Хуторах.
«За прошедшие сутки враг применил против мирного населения минометы и ствольную артиллерию. Днем армейцы России обстреляли город Волчанск. Снаряд разорвался у жилого дома, ударная волна выбила окна и повредила гараж», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В пгт Ковшаровка снаряд ударил просто в здание больницы.
Осколочные ранения получил 31-летний фельдшер. В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уточнили, что пострадал фельдшер 7-го отделения «скорой» Константин Ткаченко.
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«Медицинская помощь раненому была оказана в полном объеме. Надеемся, что наш коллега очень быстро восстановится», — отметили медики.
Также, по данным полиции, из-за минометных обстрелов села Волчанские Хутора получили повреждения три частных дома, хозпостройки, автомобили и сельхозтехника. В Двуречной загорелась хозпостройка.
По всем фактам открыты уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки. Наиболее существенные разрушения — в Волчанске, Ковшаровке, Двуречной и Волчанских Хуторах".