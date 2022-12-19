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Снаряди вдарили біля будинків та лікарні – поліція про обстріл Харківщини

Події 10:39   19.12.2022
Оксана Горун
Снаряди вдарили біля будинків та лікарні – поліція про обстріл Харківщини

Поліція повідомила про наслідки обстрілу Харківщини за добу. Найбільш суттєві руйнування – у Вовчанську, Ківшарівці, Дворічній та Вовчанських Хуторах.

“За минулу добу ворог застосував проти мирного населення міномети та ствольну артилерію. Вдень армійці Росії обстріляли місто Вовчанськ. Снаряд розірвався біля житлового будинку, ударна хвиля вибила вікна та пошкодила гараж”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілу Вовчанська та Ковшарівки 18 грудня 2022 року 2

У смт Ківшарівка снаряд ударив просто в будівлю лікарні.

Наслідки обстрілу Вовчанська та Ковшарівки 18 грудня 2022 року 3

Уламкові поранення отримав 31-річний фельдшер. У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили, що постраждав фельдшер 7-го відділення “швидкої” Костянтин Ткаченко.

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“Медичну допомогу пораненому було надано в повному обсязі. Сподіваємося, що наш колега дуже швидко відновиться”, – зазначили медики.

Також, за даними поліції, через мінометні обстріли села Вовчанські Хутори отримали пошкодження три приватні будинки, господарські будівлі, автомобілі та сільгосптехніка. У Дворічній спалахнула господарська споруда.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження – за порушення законів та звичаїв війни.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 10:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про наслідки обстрілу Харківщини за добу. Найбільш суттєві руйнування – у Вовчанську, Ківшарівці, Дворічній та Вовчанських Хуторах".