Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів Харківщини – Генштаб (відео)
Генштаб ЗСУ продовжує інформувати про обстріл Харківської області військами противника, інформації про спроби вести наступальні дії немає.
“На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області”, – зазначили у зведенні Генштабу на 6:00 20 грудня.
На Куп’янському напрямку російська армія з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії била районами населених пунктів Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.
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Зазначимо, що найбільше від російських обстрілів страждає Куп’янський район Харківщини. Днями там снаряд прилетів до лікарні, був поранений фельдшер “швидкої”. Також “дістається” прикордонню – Вовчанську та населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ продовжує інформувати про обстріл Харківської області військами противника, інформації про спроби вести наступальні дії немає".