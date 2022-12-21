Генплан для восстановления Харькова от Фостера: модернизация панельных домов

Концепция генплана для восстановления Харькова от известного британского архитектора Нормана Фостера была построена на основе пяти пилотных проектов: наследие, реки, промышленность, жилье и научный квартал.

Об этом сообщает издание Люк.

В фонде Фостера утверждают, что подход пилотных проектов поможет сформировать будущие городские правила и подготовить местных специалистов и промышленность к восстановлению города.

Проект наследия создаст новый архитектурный памятник в центре города и будет способствовать уважительному подходу к восстановлению исторических зданий.

Проект рек превратит 6-километровую полосу между реками Харьков и Немышля в экологический, пешеходный и велосипедный узел, который превратится в общегородскую сеть мобильности.

Проект промышленности перепрофилирует загрязняющую угольную электростанцию в центр чистой энергии и пищевой промышленности, которая станет началом модернизации промышленности в Харькове.

Проект жилищного строительства подразумевает модернизацию существующих панельных жилых кварталов для создания безопасного, современного и энергоэффективного жилья по всему городу.

Проект научного квартала привнесет высокотехнологичную промышленность, центры исследования и стартапы по восстановлению индустриальной базы города.

В фонде Фостера отмечают, что последний проект станет основой пилотного исследования — градостроительного плана бульваров, улиц, площадей, парков и озеленения с ориентирами по высоте и отступу зданий с четким зонированием.

«Он станет местным и международным магнитом для талантов, который будет позиционировать Харьков на передовой инновации, технологии и урбанизм, — говорится в прессрелизе. — Этот градостроительный проект будет разработан по заказу Харькова и будет выполняться командой фонда Нормана Фостера в сотрудничестве с местными архитекторами и харьковскими властями».