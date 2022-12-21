Генплан для відновлення Харкова від Фостера: модернізація панельних будинків

Концепцію генплану для відновлення Харкова від відомого британського архітектора Нормана Фостера побудовали на основі п’яти пілотних проектів: спадщина, річка, промисловість, житло та науковий квартал.

Про це повідомляє видання “Люк”.

У фонді Фостера стверджують, що підхід пілотних проєктів допоможе сформувати майбутні міські правила та підготувати місцевих спеціалістів і промисловість до відбудови міста.

Проєкт спадщини створить нову архітектурну пам’ятку в центрі міста та сприятиме шанобливому підходу до відновлення історичних будівель і гуманізації навколишніх громадських просторів.

Проєкт річок перетворить 6-кілометрову смугу між річками Харків і Немишля на екологічний, пішохідний та велосипедний сполучник, який перетвориться на загальноміську мережу мобільності.

Проєкт промисловості перепрофілює забруднювальну вугільну електростанцію на центр чистої енергії та харчової промисловості, що стане початком модернізації промисловості в Харкові.

Проєкт житлового будівництва передбачає модернізацію існуючих панельних житлових кварталів для створення безпечного, сучасного та енергоефективного житла по всьому місту.

Проєкт наукового кварталу привнесе високотехнологічну промисловість, центри дослідження та стартапи для відновлення індустріальної бази міста.

У фонді Фостера зазначають, що останній проєкт стане основою пілотного дослідження — містобудівного плану бульварів, вулиць, площ, парків та озеленення з орієнтирами щодо висоти та відступу будівель із чітким зонуванням.

«Він стане місцевим і міжнародним магнітом для талантів, що позиціонуватиме Харків на передовій інновацій, технологій та урбанізму, — йдеться у пресрелізі. — Цей містобудівний проєкт буде розроблено на замовлення міста Харкова та виконуватиметься командою фонду Нормана Фостера у співпраці з місцевими архітекторами та харківською владою”.