Live
  • Среда 21.12.2022
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.81
    • 🟢

Харьковщину обстреляли из РСЗО «Ураган» — полиция

Происшествия 11:15   21.12.2022
Оксана Горун
Харьковщину обстреляли из РСЗО «Ураган» — полиция Фото: ГУ НП в Харьковской области

За сутки от обстрелов в Харьковской области пострадали населенные пункты трех районов — Купянского, Чугуевского и Изюмского. В том числе враг применил РСЗО.

По информации полиции, один из населенных пунктов Харьковщины попал под обстрел из РСЗО.

«Около 16:00 под вражеским огнем РСО «Ураган» оказалось село Копанки Изюмского района», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 20-21 декабря 2022 2
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Также пострадали населенные пункты Волчанского и Купянского районов.

Читайте также: На Харьковщине обстрелом разрушен дом и ранена женщина — Синегубов

«В результате нескольких артобстрелов города Волчанска осколочные ранения получила 72-летняя женщина. В пгт Вильча в результате взрывов вражеских снарядов повреждения получили частные дома, торговые павильоны. В селе Кругляковка на Купянщине из-за атаки оккупантов повреждения получила сельхозтехника», — сообщили полицейские.

Последствия обстрелов Харьковской области 20-21 декабря 2022 3
Фото: ГУ НП в Харьковской области

На местах обстрелов работают следователи и эксперты.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

18:43
Армия РФ применила ударный беспилотник в районе села на Харьковщине — Генштаб
11:19
Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300 — полиция
08:47
Синегубов сообщил, что за взрыв произошел ночью на Харьковщине (видео)
18:26
Обстрелы Харьковщины за сутки: информация Генштаба и Синегубова
10:39
Снаряды ударили у домов и больницы — полиция об обстрелах Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковщину обстреляли из РСЗО «Ураган» — полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 11:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки от обстрелов в Харьковской области пострадали населенные пункты трех районов — Купянского, Чугуевского и Изюмского. В том числе враг применил РСЗО".