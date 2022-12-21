Харьковщину обстреляли из РСЗО «Ураган» — полиция

За сутки от обстрелов в Харьковской области пострадали населенные пункты трех районов — Купянского, Чугуевского и Изюмского. В том числе враг применил РСЗО.

По информации полиции, один из населенных пунктов Харьковщины попал под обстрел из РСЗО.

«Около 16:00 под вражеским огнем РСО «Ураган» оказалось село Копанки Изюмского района», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также пострадали населенные пункты Волчанского и Купянского районов.

«В результате нескольких артобстрелов города Волчанска осколочные ранения получила 72-летняя женщина. В пгт Вильча в результате взрывов вражеских снарядов повреждения получили частные дома, торговые павильоны. В селе Кругляковка на Купянщине из-за атаки оккупантов повреждения получила сельхозтехника», — сообщили полицейские.

На местах обстрелов работают следователи и эксперты.