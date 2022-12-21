Харьковщину обстреляли из РСЗО «Ураган» — полиция
За сутки от обстрелов в Харьковской области пострадали населенные пункты трех районов — Купянского, Чугуевского и Изюмского. В том числе враг применил РСЗО.
По информации полиции, один из населенных пунктов Харьковщины попал под обстрел из РСЗО.
«Около 16:00 под вражеским огнем РСО «Ураган» оказалось село Копанки Изюмского района», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также пострадали населенные пункты Волчанского и Купянского районов.
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«В результате нескольких артобстрелов города Волчанска осколочные ранения получила 72-летняя женщина. В пгт Вильча в результате взрывов вражеских снарядов повреждения получили частные дома, торговые павильоны. В селе Кругляковка на Купянщине из-за атаки оккупантов повреждения получила сельхозтехника», — сообщили полицейские.
На местах обстрелов работают следователи и эксперты.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки от обстрелов в Харьковской области пострадали населенные пункты трех районов — Купянского, Чугуевского и Изюмского. В том числе враг применил РСЗО".