На Харьковщине обстрелом разрушен дом и ранена женщина — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковской области за сутки. Сильнее всего досталось Волчанску.
«Вчера днем в результате вражеских обстрелов в Волчанске разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил о том, что Волчанск за минувшие сутки попал под один из мощных российских обстрелов, которые производили по территории Украины ракетами, авиацией и РСЗО.
Также, по информации Синегубова, оккупанты продолжили обстреливать в основном прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов области.
«Продолжается пожар на гражданском промышленном объекте в Изюмском районе, возникший вследствие вражеского ракетного удара. Огонь локализован. На месте продолжают работу пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковской области за сутки. Сильнее всего досталось Волчанску".