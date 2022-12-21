На Харьковщине обстрелом разрушен дом и ранена женщина — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковской области за сутки. Сильнее всего досталось Волчанску.

«Вчера днем в результате вражеских обстрелов в Волчанске разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о том, что Волчанск за минувшие сутки попал под один из мощных российских обстрелов, которые производили по территории Украины ракетами, авиацией и РСЗО.

Также, по информации Синегубова, оккупанты продолжили обстреливать в основном прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов области.

«Продолжается пожар на гражданском промышленном объекте в Изюмском районе, возникший вследствие вражеского ракетного удара. Огонь локализован. На месте продолжают работу пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания», — отметил Синегубов.