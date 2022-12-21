На Харківщині обстрілом зруйновано будинок та поранено жінку – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів Харківської області за добу. Найсильніше дісталося Вовчанську.

“Вчора вдень внаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що Вовчанськ за минулу добу потрапив під один із потужних російських обстрілів, які проводили територією України ракетами, авіацією та РСЗВ.

Також, за інформацією Синєгубова, окупанти продовжили обстрілювати в основному прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Ізюмського районів області.

“Продовжується пожежа на цивільному промисловому об’єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують роботу пожежні, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання”, – зазначив Синєгубов.