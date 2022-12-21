Live
  • Середа 21.12.2022
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.81
    • 🟢

На Харківщині обстрілом зруйновано будинок та поранено жінку – Синєгубов

Події 09:01   21.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині обстрілом зруйновано будинок та поранено жінку – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів Харківської області за добу. Найсильніше дісталося Вовчанську.

“Вчора вдень внаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що Вовчанськ за минулу добу потрапив під один із потужних російських обстрілів, які проводили територією України ракетами, авіацією та РСЗВ.

  • Читайте також: Снаряди вдарили біля будинків та лікарні – поліція про обстріл Харківщини

    • Також, за інформацією Синєгубова, окупанти продовжили обстрілювати в основному прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Ізюмського районів області.

    “Продовжується пожежа на цивільному промисловому об’єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують роботу пожежні, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання”, – зазначив Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    19:34
    Де ще на деокупованій Харківщині запрацювала “Укрпошта” і видають пенсії
    18:43
    Армія РФ застосувала ударний безпілотник у районі села на Харківщині – Генштаб
    18:00
    Ракетний удар по газовому підприємству на Харківщині: пожежу локалізовано
    17:26
    Проросійського настрою в Харкові немає – Синєгубов про підсумки 300 днів війни
    11:19
    Вночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300 – поліція

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині обстрілом зруйновано будинок та поранено жінку – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 09:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів Харківської області за добу. Найсильніше дісталося Вовчанську".