На Харківщині обстрілом зруйновано будинок та поранено жінку – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів Харківської області за добу. Найсильніше дісталося Вовчанську.
“Вчора вдень внаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що Вовчанськ за минулу добу потрапив під один із потужних російських обстрілів, які проводили територією України ракетами, авіацією та РСЗВ.
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Також, за інформацією Синєгубова, окупанти продовжили обстрілювати в основному прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Ізюмського районів області.
“Продовжується пожежа на цивільному промисловому об’єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують роботу пожежні, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання”, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів Харківської області за добу. Найсильніше дісталося Вовчанську".