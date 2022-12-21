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Харківщину обстріляли з РСЗВ “Ураган” – поліція

Події 11:15   21.12.2022
Оксана Горун
Харківщину обстріляли з РСЗВ “Ураган” – поліція Фото: ГУ НП в Харківській області

За добу від обстрілів у Харківській області постраждали населені пункти трьох районів – Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського. У тому числі ворог застосував РСЗВ.

За інформацією поліції, один із населених пунктів Харківщини потрапив під обстріл із РСЗВ.

“Близько 16:00 під ворожим вогнем РСЗВ “Ураган” опинилося село Копанки Ізюмського району”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілів Харківської області 20-21 грудня 2022 2

Також постраждали населені пункти Вовчанського та Куп’янського районів.

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“Внаслідок кількох артобстрілів міста Вовчанська осколкові поранення отримала 72-річна жінка. У смт Вільча внаслідок вибухів ворожих снарядів пошкодження отримали приватні будинки, торгові павільйони. У селі Кругляківка на Куп’янщині через атаку окупантів пошкодження отримала сільгосптехніка”, – навели подробиці поліцейські.

Наслідки обстрілів Харківської області 20-21 грудня 2022 3

На місцях обстрілів працюють слідчі та експерти.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 11:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу від обстрілів у Харківській області постраждали населені пункти трьох районів – Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського. У тому числі ворог застосував РСЗВ".