Харківщину обстріляли з РСЗВ “Ураган” – поліція
За добу від обстрілів у Харківській області постраждали населені пункти трьох районів – Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського. У тому числі ворог застосував РСЗВ.
За інформацією поліції, один із населених пунктів Харківщини потрапив під обстріл із РСЗВ.
“Близько 16:00 під ворожим вогнем РСЗВ “Ураган” опинилося село Копанки Ізюмського району”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також постраждали населені пункти Вовчанського та Куп’янського районів.
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“Внаслідок кількох артобстрілів міста Вовчанська осколкові поранення отримала 72-річна жінка. У смт Вільча внаслідок вибухів ворожих снарядів пошкодження отримали приватні будинки, торгові павільйони. У селі Кругляківка на Куп’янщині через атаку окупантів пошкодження отримала сільгосптехніка”, – навели подробиці поліцейські.
На місцях обстрілів працюють слідчі та експерти.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу від обстрілів у Харківській області постраждали населені пункти трьох районів – Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського. У тому числі ворог застосував РСЗВ".