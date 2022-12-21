Харківщину обстріляли з РСЗВ “Ураган” – поліція

За добу від обстрілів у Харківській області постраждали населені пункти трьох районів – Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського. У тому числі ворог застосував РСЗВ.

За інформацією поліції, один із населених пунктів Харківщини потрапив під обстріл із РСЗВ.

“Близько 16:00 під ворожим вогнем РСЗВ “Ураган” опинилося село Копанки Ізюмського району”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також постраждали населені пункти Вовчанського та Куп’янського районів.

“Внаслідок кількох артобстрілів міста Вовчанська осколкові поранення отримала 72-річна жінка. У смт Вільча внаслідок вибухів ворожих снарядів пошкодження отримали приватні будинки, торгові павільйони. У селі Кругляківка на Куп’янщині через атаку окупантів пошкодження отримала сільгосптехніка”, – навели подробиці поліцейські.

На місцях обстрілів працюють слідчі та експерти.