На Харьковщине из-за неосторожности хозяина загорелся частный дом
Пожар случился в Купянском районе на Харьковщине, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь возник в частном доме на ул. Квитковой, 4, в Купянске после 22:00 20 декабря.
«К месту происшествия немедленно выехали 2 оперативных отделения 44-й ГПСЧ. К моменту прибытия спасателей горела пристройка к дому на площади 10 кв. м», — сообщили подробности спасатели.
Огонь полностью ликвидировали к 23:05. Также пожарные установили причину ЧП.
«По предварительным данным, причиной возникновения возгорания могла стать собственная неосторожность хозяина при использовании открытого огня. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в Купянском районе на Харьковщине, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".