На Харьковщине из-за неосторожности хозяина загорелся частный дом

Пожар случился в Купянском районе на Харьковщине, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь возник в частном доме на ул. Квитковой, 4, в Купянске после 22:00 20 декабря.

«К месту происшествия немедленно выехали 2 оперативных отделения 44-й ГПСЧ. К моменту прибытия спасателей горела пристройка к дому на площади 10 кв. м», — сообщили подробности спасатели.

Огонь полностью ликвидировали к 23:05. Также пожарные установили причину ЧП.

«По предварительным данным, причиной возникновения возгорания могла стать собственная неосторожность хозяина при использовании открытого огня. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.