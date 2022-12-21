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На Харьковщине из-за неосторожности хозяина загорелся частный дом

Происшествия 10:40   21.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине из-за неосторожности хозяина загорелся частный дом

Пожар случился в Купянском районе на Харьковщине, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь возник в частном доме на ул. Квитковой, 4, в Купянске после 22:00 20 декабря.

«К месту происшествия немедленно выехали 2 оперативных отделения 44-й ГПСЧ. К моменту прибытия спасателей горела пристройка к дому на площади 10 кв. м», — сообщили подробности спасатели.

Пожар в Купянском районе Харьковщины 20 декабря

Огонь полностью ликвидировали к 23:05. Также пожарные установили причину ЧП.

Пожар в Купянском районе Харьковщины 20 декабря 3

«По предварительным данным, причиной возникновения возгорания могла стать собственная неосторожность хозяина при использовании открытого огня. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 10:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в Купянском районе на Харьковщине, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".