На Харківщині через необережність господаря спалахнув приватний будинок

Пожежа сталася у Куп’янському районі на Харківщині, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь виник у приватному будинку на вул. Квітковій, 4, в Куп’янську після 22:00 20 грудня.

“До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення 44-ї ДПРЧ. На момент прибуття рятувальників горіла прибудова до будинку на площі 10 кв. м”, – повідомили подробиці рятувальники.

Вогонь повністю ліквідували в 23:05. Також пожежні встановили причину НП.

“За попередніми даними, причиною виникнення спалаху могла стати власна необережність господаря при використанні відкритого вогню. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.