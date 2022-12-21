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На Харківщині через необережність господаря спалахнув приватний будинок

Події 10:40   21.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині через необережність господаря спалахнув приватний будинок

Пожежа сталася у Куп’янському районі на Харківщині, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь виник у приватному будинку на вул. Квітковій, 4, в Куп’янську після 22:00 20 грудня.

“До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення 44-ї ДПРЧ. На момент прибуття рятувальників горіла прибудова до будинку на площі 10 кв. м”, – повідомили подробиці рятувальники.

Пожежа у Куп'янському районі Харківщини 20 грудня

Вогонь повністю ліквідували в 23:05. Також пожежні встановили причину НП.

Пожежа у Куп'янському районі Харківщини 20 грудня 3

“За попередніми даними, причиною виникнення спалаху могла стати власна необережність господаря при використанні відкритого вогню. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 10:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у Куп’янському районі на Харківщині, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".