На Харківщині через необережність господаря спалахнув приватний будинок
Пожежа сталася у Куп’янському районі на Харківщині, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь виник у приватному будинку на вул. Квітковій, 4, в Куп’янську після 22:00 20 грудня.
“До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення 44-ї ДПРЧ. На момент прибуття рятувальників горіла прибудова до будинку на площі 10 кв. м”, – повідомили подробиці рятувальники.
Вогонь повністю ліквідували в 23:05. Також пожежні встановили причину НП.
“За попередніми даними, причиною виникнення спалаху могла стати власна необережність господаря при використанні відкритого вогню. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у Куп’янському районі на Харківщині, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".