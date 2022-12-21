В Балаклее строят временный переезд к больнице (видео)

В освобожденной Балаклее продолжают восстанавливать уничтоженное во время боевых действий.

Видео масштабный работ, которые развернулись у одного из разрушенных мостов в городе, опубликовала пресс-служба Балаклейского горсовета.

«Работы по устройству временного переезда по ул. Октябрьская в направлении Балаклейской больницы», — подписала видео пресс-служба Балаклейской громады.