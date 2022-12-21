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В Балаклее строят временный переезд к больнице (видео)

Общество 12:28   21.12.2022
Оксана Горун
В Балаклее строят временный переезд к больнице (видео) Фото: кадр из видео

В освобожденной Балаклее продолжают восстанавливать уничтоженное во время боевых действий.

Видео масштабный работ, которые развернулись у одного из разрушенных мостов в городе, опубликовала пресс-служба Балаклейского горсовета.

«Работы по устройству временного переезда по ул. Октябрьская в направлении Балаклейской больницы», — подписала видео пресс-служба Балаклейской громады.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 12:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В освобожденной Балаклее продолжают восстанавливать уничтоженное во время боевых действий".