В Балаклее строят временный переезд к больнице (видео)
Фото: кадр из видео
В освобожденной Балаклее продолжают восстанавливать уничтоженное во время боевых действий.
Видео масштабный работ, которые развернулись у одного из разрушенных мостов в городе, опубликовала пресс-служба Балаклейского горсовета.
«Работы по устройству временного переезда по ул. Октябрьская в направлении Балаклейской больницы», — подписала видео пресс-служба Балаклейской громады.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 12:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В освобожденной Балаклее продолжают восстанавливать уничтоженное во время боевых действий".