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У Балаклії будують тимчасовий переїзд до лікарні (відео)

Суспільство 12:28   21.12.2022
Оксана Горун
У Балаклії будують тимчасовий переїзд до лікарні (відео)

У звільненій Балаклії продовжують відновлювати знищене під час бойових дій.

Відео масштабних робіт, які розгорнулися біля одного із зруйнованих мостів у місті, опублікувала пресслужба Балаклійської міськради.

“Роботи з влаштування тимчасового переїзду по вул. Жовтнева у напрямку Балаклійської лікарні”, – підписала відео пресслужба Балаклійської громади.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 12:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У звільненій Балаклії продовжують відновлювати знищене під час бойових дій".