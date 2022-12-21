У Балаклії будують тимчасовий переїзд до лікарні (відео)
У звільненій Балаклії продовжують відновлювати знищене під час бойових дій.
Відео масштабних робіт, які розгорнулися біля одного із зруйнованих мостів у місті, опублікувала пресслужба Балаклійської міськради.
“Роботи з влаштування тимчасового переїзду по вул. Жовтнева у напрямку Балаклійської лікарні”, – підписала відео пресслужба Балаклійської громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 12:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У звільненій Балаклії продовжують відновлювати знищене під час бойових дій".