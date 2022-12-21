У Балаклії будують тимчасовий переїзд до лікарні (відео)

У звільненій Балаклії продовжують відновлювати знищене під час бойових дій.

Відео масштабних робіт, які розгорнулися біля одного із зруйнованих мостів у місті, опублікувала пресслужба Балаклійської міськради.

“Роботи з влаштування тимчасового переїзду по вул. Жовтнева у напрямку Балаклійської лікарні”, – підписала відео пресслужба Балаклійської громади.