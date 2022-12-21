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В квартире в Харькове на зарядке взорвалась электробатарея: произошел пожар

Происшествия 08:17   21.12.2022
Оксана Горун
В квартире в Харькове на зарядке взорвалась электробатарея: произошел пожар

ЧП случилось минувшей ночью в квартире на Лермонтовской в Харькове.

«В 23:04 произошел бытовой пожар в квартире на 8-м этаже жилой 9-ти этажки на ул. Лермонтовской, 15, в Харькове. По предварительной информации, произошел взрыв бытовой электрической батареи, которую заряжал хозяин дома с помощью зарядного устройства. Что именно вызвало взрыв и какой это был тип батареи, сейчас выясняется. В результате взрыва в квартире выбиты стекла на окнах и возник пожар, охвативший домашние вещи на площади 15 кв.м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар на Лермонтовской в Харькове 20 декабря 2022 3

Пожар тушили два отделения ГСЧС. Огонь локализовали в 23:20, а полностью ликвидировали — 23:55.

Пожар на Лермонтовской в Харькове 20 декабря 2022 2

Пострадавших нет, отметили спасатели.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 08:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось минувшей ночью в квартире на Лермонтовской в Харькове".