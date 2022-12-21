У квартирі в Харкові на зарядці вибухнула електробатарея: сталася пожежа
НП сталася минулої ночі у квартирі на Лермонтовській у Харкові.
“О 23:04 сталась побутова пожежа у квартирі на 8-му поверсі житлової 9-типоверхівки на вул. Лермонтовській, 15 у Харкові. За попередньою інформацією стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар оселі за допомогою зарядного пристрою. Що саме спричинило вибух та який то був тип батареї наразі з’ясовується. В результаті вибуху у квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, яка охопила домашні речі на площі 15 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу гасили два відділення ДСНС. Вогонь локалізували о 23:20, а повністю ліквідували – о 23:55.
Постраждалих немає, зазначили рятувальники.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У квартирі в Харкові на зарядці вибухнула електробатарея: сталася пожежа»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася минулої ночі у квартирі на Лермонтовській у Харкові".