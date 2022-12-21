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У квартирі в Харкові на зарядці вибухнула електробатарея: сталася пожежа

Події 08:17   21.12.2022
Оксана Горун
У квартирі в Харкові на зарядці вибухнула електробатарея: сталася пожежа

НП сталася минулої ночі у квартирі на Лермонтовській у Харкові.

“О 23:04 сталась побутова пожежа у квартирі на 8-му поверсі житлової 9-типоверхівки на вул. Лермонтовській, 15 у Харкові. За попередньою інформацією стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар оселі за допомогою зарядного пристрою. Що саме спричинило вибух та який то був тип батареї наразі з’ясовується. В результаті вибуху у квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, яка охопила домашні речі на площі 15 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа на Лермонтовській у Харкові 20 грудня 2022 3

Пожежу гасили два відділення ДСНС. Вогонь локалізували о 23:20, а повністю ліквідували – о 23:55.

Пожежа на Лермонтовській у Харкові 20 грудня 2022 2

Постраждалих немає, зазначили рятувальники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 08:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася минулої ночі у квартирі на Лермонтовській у Харкові".