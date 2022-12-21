У квартирі в Харкові на зарядці вибухнула електробатарея: сталася пожежа

НП сталася минулої ночі у квартирі на Лермонтовській у Харкові.

“О 23:04 сталась побутова пожежа у квартирі на 8-му поверсі житлової 9-типоверхівки на вул. Лермонтовській, 15 у Харкові. За попередньою інформацією стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар оселі за допомогою зарядного пристрою. Що саме спричинило вибух та який то був тип батареї наразі з’ясовується. В результаті вибуху у квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, яка охопила домашні речі на площі 15 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу гасили два відділення ДСНС. Вогонь локалізували о 23:20, а повністю ліквідували – о 23:55.

Постраждалих немає, зазначили рятувальники.