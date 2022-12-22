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На Харьковщине 39-летний мужчина пострадал в огне (фото)

Происшествия 09:15   22.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине 39-летний мужчина пострадал в огне (фото)

В частном доме на Харьковщине случился пожар, пострадавшего в нем отправили в ожоговый центр.

«На одном из пожаров, не связанном с боевыми действиями, пострадал 39-летний мужчина. Информация о происшествии поступила в 20:05. В частном доме горели домашние принадлежности и перекрытия на площади 8 кв. м. Огонь потушили неравнодушные соседи до прибытия спасателей. Причина возникновения возгорания выясняется. Мужчина с ожогами головы и рук госпитализирован в ожоговый центр Харькова», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар на Харьковщине 21 декабря 2022

Где именно случился пожар, спасатели не уточнили.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 09:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В частном доме на Харьковщине случился пожар, пострадавшего в нем отправили в ожоговый центр".