На Харьковщине 39-летний мужчина пострадал в огне (фото)

В частном доме на Харьковщине случился пожар, пострадавшего в нем отправили в ожоговый центр.

«На одном из пожаров, не связанном с боевыми действиями, пострадал 39-летний мужчина. Информация о происшествии поступила в 20:05. В частном доме горели домашние принадлежности и перекрытия на площади 8 кв. м. Огонь потушили неравнодушные соседи до прибытия спасателей. Причина возникновения возгорания выясняется. Мужчина с ожогами головы и рук госпитализирован в ожоговый центр Харькова», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Где именно случился пожар, спасатели не уточнили.