Live
  • Четвер 22.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

На Харківщині 39-річний чоловік постраждав у вогні (фото)

Події 09:15   22.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині 39-річний чоловік постраждав у вогні (фото)

У приватному будинку на Харківщині сталася пожежа, постраждалого в ній відправили до опікового центру.

“На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, постраждав 39-річний чоловік. Інформація про подію надійшла 20:05. У приватному будинку горіли домашні речі та перекриття на площі 8 кв.м. Вогонь загасили небайдужі сусіди до прибуття рятувальників. Причина виникнення загоряння з’ясовується. Чоловік з опіками голови та рук госпіталізований до опікового центру Харкова”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа на Харківщині 21 грудня 2022

Де саме сталася пожежа, рятувальники не уточнили.

Читайте також:  На Харківщині через обстріл горіли адмінбудівля та енергетичний об’єкт

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

21:23
Пожежу на газовому підприємстві можуть гасити ще кілька днів – Синєгубов
10:40
На Харківщині через необережність господаря спалахнув приватний будинок
09:17
На Харківщині другу добу горить об’єкт “Нафтогазу”
08:17
У квартирі в Харкові на зарядці вибухнула електробатарея: сталася пожежа
18:00
Ракетний удар по газовому підприємству на Харківщині: пожежу локалізовано

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині 39-річний чоловік постраждав у вогні (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 09:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У приватному будинку на Харківщині сталася пожежа, постраждалого в ній відправили до опікового центру".