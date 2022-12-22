На Харківщині 39-річний чоловік постраждав у вогні (фото)
У приватному будинку на Харківщині сталася пожежа, постраждалого в ній відправили до опікового центру.
“На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, постраждав 39-річний чоловік. Інформація про подію надійшла 20:05. У приватному будинку горіли домашні речі та перекриття на площі 8 кв.м. Вогонь загасили небайдужі сусіди до прибуття рятувальників. Причина виникнення загоряння з’ясовується. Чоловік з опіками голови та рук госпіталізований до опікового центру Харкова”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Де саме сталася пожежа, рятувальники не уточнили.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У приватному будинку на Харківщині сталася пожежа, постраждалого в ній відправили до опікового центру".