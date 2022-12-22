Районы 12 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг — Генштаб
На Слобожанском направлении обстановка — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. При этом враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка, Строевка и Купянск, а на Купянском — районы Новомлинска, Крахмального и Берестового.
«Остается угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины», — напомнили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении обстановка — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. При этом враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении. ".