Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб
На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. При цьому ворог не залишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Так, на Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ, а на Куп’янському – райони Новомлинська, Крохмального і Берестового.
“Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України”, – нагадали у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 18:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. При цьому ворог не залишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. ".