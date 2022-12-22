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Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Події 18:25   22.12.2022
Олена Нагорна
Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. При цьому ворог не залишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ, а на Куп’янському – райони Новомлинська, Крохмального і Берестового.

“Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України”, – нагадали у Генштабі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 18:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. При цьому ворог не залишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. ".