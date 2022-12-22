Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. При цьому ворог не залишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ, а на Куп’янському – райони Новомлинська, Крохмального і Берестового.

“Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України”, – нагадали у Генштабі.