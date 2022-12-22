Синегубов: В Харькове открываем офис Управления ООН по гуманитарным делам

21 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с представителями Управления ООН по координации гуманитарных дел по случаю открытия офиса в Харькове, передает ХОВА.

Сотрудничество с ООН продолжается в нескольких направлениях: здравоохранение, образование, помощь детям, малообеспеченным семьям и тем, кто пострадал в результате обстрелов или потерял свое жилье.

«Еще весной возник вопрос о самом пребывании международных организаций в Харькове. Сегодня мы уже открываем офис Управления ООН по координации гуманитарных дел. Благодарю всех присутствующих здесь международных организаций, ведь в течение этих месяцев проделана большая работа. Однако мы не останавливаемся, поскольку остается еще много задач», – сказал Олег Синегубов.

«Рад видеть здесь областные и городские власти, а также представителей национальных и международных гуманитарных организаций, местных волонтерских инициатив, с которыми мы сотрудничаем. Открытие офиса очень важно для нас, ведь до этого мы коммуникировали в основном онлайн. Именно сотрудничество с вами подтолкнуло нас к открытию офиса в Харькове», – отметил глава Восточноукраинского офиса Управления ООН по координации гуманитарных дел Эдмор Тондлана.

Кроме агентства ООН в Харьковской области работают МОМ, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП, оказывают помощь пострадавшему населению в психосоциальной, технико-материальной, экономической и защитной сферах, то есть консультирование и адвокация, альтернативный источник энергии (генераторы и котлы), строительные материалы, твердое топливо, медикаменты, продукты питания, денежные средства и другую необходимую помощь. Мероприятия проводятся слаженно с областными властями, а также городскими органами власти и представителями громад.



«Я надеюсь, что открытие офиса в Харькове будет способствовать более эффективному решению гуманитарных вопросов в регионе. Я открыта для сотрудничества в любое время. Будем и дальше помогать населению», – добавила специалист по гуманитарным делам Организации Объединенных Наций Мака Хазалия.