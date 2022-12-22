Live
  • Четвер 22.12.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

Синєгубов: У Харкові відкриваємо офіс Управління ООН з гуманітарних справ

Суспільство 16:17   22.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: У Харкові відкриваємо офіс Управління ООН з гуманітарних справ

21 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов зустрівся з представниками Управління ООН із координації гуманітарних справ з нагоди відкриття офісу у Харкові, передає ХОВА. 

Наразі співпраця з ООН триває у декількох напрямках: охорона здоров’я, освіта, допомога дітям, малозабезпеченим сім’ям і тим, хто постраждав внаслідок обстрілів або втратив своє житло.

«Ще навесні поставало питання щодо самого перебування міжнародних організацій в Харкові. А сьогодні ми вже відкриваємо офіс Управління ООН з координації гуманітарних справ. Дякую всім міжнародним організаціям, які присутні тут, адже протягом цих місяців виконана велика робота. Проте ми не зупиняємося, оскільки залишається ще багато завдань», – сказав Олег Синєгубов.

«Радий бачити тут обласну та міську владу, а також представників національних та міжнародних гуманітарних організацій, місцевих волонтерських ініціатив, з якими ми співпрацюємо. Відкриття офісу дуже важливе для нас, адже до цього ми комунікували здебільшого онлайн. Саме співпраця з вами підштовхнула нас до відкриття офісу в Харкові», – зазначив Голова Східноукраїнського офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ Едмор Тондлана.

Окрім агентства ООН, працюють у Харківській області МОМ, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ВООЗ, ВПП, надають допомогу постраждалому населенню в психосоціальній, техніко-матеріальній, економічній та захисній сферах, тобто консультування та адвокація, альтернативне джерело енергії (генератори та котли), будівельні матеріали, тверде паливо, медикаменти, продукти харчування, грошові кошти та іншу необхідну допомогу. Заходи проводяться злагоджено з обласною владою, а також міськими органами влади і представниками громад.

«Я сподіваюся, що відкриття офісу в Харкові сприятиме ефективнішому розв’язанню гуманітарних питань в регіоні. Я відкрита для співпраці у будь-який час. Будемо й надалі допомагати населенню», – додала спеціаліст з гуманітарних справ Організації Об’єднаних Націй Мака Хазалія.

Читайте також: Офіс ООН у Харкові: чим він займеться? (сюжет)

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

14:18
Синєгубов: У Вовчанську через обстріл поранено 4 працівників лікарні
08:59
На Харківщині через обстріли горіли адмінбудівля та енергетичний об’єкт
08:37
Розбирав удома боєприпас – Синєгубов повідомив про постраждалих на Харківщині
22:08
КП “Харківгорліфт” заплатить сотні тисяч гривень за газети комунального ЗМІ
21:23
Пожежу на газовому підприємстві можуть гасити ще кілька днів – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: У Харкові відкриваємо офіс Управління ООН з гуманітарних справ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 16:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов зустрівся з представниками Управління ООН із координації гуманітарних справ з нагоди відкриття офісу у Харкові, передає ХОВА. ".