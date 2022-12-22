Синєгубов: У Харкові відкриваємо офіс Управління ООН з гуманітарних справ

21 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов зустрівся з представниками Управління ООН із координації гуманітарних справ з нагоди відкриття офісу у Харкові, передає ХОВА.

Наразі співпраця з ООН триває у декількох напрямках: охорона здоров’я, освіта, допомога дітям, малозабезпеченим сім’ям і тим, хто постраждав внаслідок обстрілів або втратив своє житло.

«Ще навесні поставало питання щодо самого перебування міжнародних організацій в Харкові. А сьогодні ми вже відкриваємо офіс Управління ООН з координації гуманітарних справ. Дякую всім міжнародним організаціям, які присутні тут, адже протягом цих місяців виконана велика робота. Проте ми не зупиняємося, оскільки залишається ще багато завдань», – сказав Олег Синєгубов.

«Радий бачити тут обласну та міську владу, а також представників національних та міжнародних гуманітарних організацій, місцевих волонтерських ініціатив, з якими ми співпрацюємо. Відкриття офісу дуже важливе для нас, адже до цього ми комунікували здебільшого онлайн. Саме співпраця з вами підштовхнула нас до відкриття офісу в Харкові», – зазначив Голова Східноукраїнського офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ Едмор Тондлана.

Окрім агентства ООН, працюють у Харківській області МОМ, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ВООЗ, ВПП, надають допомогу постраждалому населенню в психосоціальній, техніко-матеріальній, економічній та захисній сферах, тобто консультування та адвокація, альтернативне джерело енергії (генератори та котли), будівельні матеріали, тверде паливо, медикаменти, продукти харчування, грошові кошти та іншу необхідну допомогу. Заходи проводяться злагоджено з обласною владою, а також міськими органами влади і представниками громад.

«Я сподіваюся, що відкриття офісу в Харкові сприятиме ефективнішому розв’язанню гуманітарних питань в регіоні. Я відкрита для співпраці у будь-який час. Будемо й надалі допомагати населенню», – додала спеціаліст з гуманітарних справ Організації Об’єднаних Націй Мака Хазалія.