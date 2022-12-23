Два пожара и пять пострадавших: информация ГСЧС об обстрелах Харьковщины

По данным ГСЧС, за сутки в регионе по вине российской армии случилось два пожара. Кроме того, спасатели выезжали на места обстрелов в Купянске и Волчанске.

«Пожары, вызванные обстрелами со стороны оккупантов, произошли в Чугуевском и Купянском районах Харьковщины. Горели гараж на территории частного домовладения и крыша жилого дома», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Четырежды бойцы ГСЧС выезжали на места обстрелов, которые не привели к пожарам.

«Спасатели выезжали на проверку после вражеского артобстрела г. Купянска и Волчанска. Оккупанты повредили хозяйственный блок на территории лечебного учреждения, кровлю частного дома. Пожар не случился. Пострадали 5 человек», — сообщили в ГСЧС.

Напомним, четверо из пострадавших — сотрудники больницы в Волчанске. Еще один — прохожий. У всех взрывные и осколочные повреждения.