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Два пожара и пять пострадавших: информация ГСЧС об обстрелах Харьковщины

Происшествия 07:42   23.12.2022
Оксана Горун
Два пожара и пять пострадавших: информация ГСЧС об обстрелах Харьковщины

По данным ГСЧС, за сутки в регионе по вине российской армии случилось два пожара. Кроме того, спасатели выезжали на места обстрелов в Купянске и Волчанске.

«Пожары, вызванные обстрелами со стороны оккупантов, произошли в Чугуевском и Купянском районах Харьковщины. Горели гараж на территории частного домовладения и крыша жилого дома», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Четырежды бойцы ГСЧС выезжали на места обстрелов, которые не привели к пожарам.

«Спасатели выезжали на проверку после вражеского артобстрела г. Купянска и Волчанска. Оккупанты повредили хозяйственный блок на территории лечебного учреждения, кровлю частного дома. Пожар не случился. Пострадали 5 человек», — сообщили в ГСЧС.

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    • Напомним, четверо из пострадавших — сотрудники больницы в Волчанске. Еще один — прохожий. У всех взрывные и осколочные повреждения.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 07:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГСЧС, за сутки в регионе по вине российской армии случилось два пожара. Кроме того, спасатели выезжали на места обстрелов в Купянске и Волчанске".