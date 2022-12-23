Два пожара и пять пострадавших: информация ГСЧС об обстрелах Харьковщины
По данным ГСЧС, за сутки в регионе по вине российской армии случилось два пожара. Кроме того, спасатели выезжали на места обстрелов в Купянске и Волчанске.
«Пожары, вызванные обстрелами со стороны оккупантов, произошли в Чугуевском и Купянском районах Харьковщины. Горели гараж на территории частного домовладения и крыша жилого дома», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Четырежды бойцы ГСЧС выезжали на места обстрелов, которые не привели к пожарам.
«Спасатели выезжали на проверку после вражеского артобстрела г. Купянска и Волчанска. Оккупанты повредили хозяйственный блок на территории лечебного учреждения, кровлю частного дома. Пожар не случился. Пострадали 5 человек», — сообщили в ГСЧС.
Читайте также: На Харьковщине на пожаре погиб мужчина, дом сгорел (фото)
Напомним, четверо из пострадавших — сотрудники больницы в Волчанске. Еще один — прохожий. У всех взрывные и осколочные повреждения.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Два пожара и пять пострадавших: информация ГСЧС об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 07:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГСЧС, за сутки в регионе по вине российской армии случилось два пожара. Кроме того, спасатели выезжали на места обстрелов в Купянске и Волчанске".