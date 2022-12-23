Дві пожежі та п’ять постраждалих: інформація ДСНС про обстріли Харківщини
За даними ДСНС, за добу в регіоні з вини російської армії сталося дві пожежі. Крім того, рятувальники виїжджали на місця обстрілів у Куп’янську та Вовчанську.
“Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, сталися у Чугуївському та Куп’янському районах Харківщини. Горіли гараж на території приватного домоволодіння та дах житлового будинку”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Чотири рази бійці ДСНС виїжджали на місця обстрілів, які не призвели до пожеж.
“Рятувальники виїжджали на перевірку після ворожого артобстрілу м. Куп’янська та Вовчанська. Окупанти пошкодили господарський блок на території лікувального закладу, покрівлю приватного будинку. Пожежа не сталася. Постраждали 5 людей”, – повідомили в ДСНС.
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Нагадаємо, четверо з постраждалих – співробітники лікарні у Вовчанську. Ще один – перехожий. У всіх вибухові та осколкові поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 07:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ДСНС, за добу в регіоні з вини російської армії сталося дві пожежі. Крім того, рятувальники виїжджали на місця обстрілів у Куп’янську та Вовчанську".