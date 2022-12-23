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Районы более 20 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

Происшествия 18:29   23.12.2022
Елена Нагорная
Районы более 20 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

На Слобожанском направлении обстановка — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. 

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов, среди которых Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино, Двуречная и Землянки.

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На Купянском направлении в пределах Харьковской области противник бил, в частности, по районам населенных пунктов Вишневое, Ивановка, Западное, Купянск и Синьковка.

«Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины», — отметили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 18:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении обстановка — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. ".