Районы более 20 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг — Генштаб
На Слобожанском направлении обстановка — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов, среди которых Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино, Двуречная и Землянки.
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На Купянском направлении в пределах Харьковской области противник бил, в частности, по районам населенных пунктов Вишневое, Ивановка, Западное, Купянск и Синьковка.
«Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении обстановка — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. ".