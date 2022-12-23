Live
  • П’ятниця 23.12.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Райони понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Події 18:29   23.12.2022
Елена Нагорная
Райони понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів, серед яких Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки. 

Читайте також: На півночі від Харкова через кордон намагаються проникнути ворожі ДРГ

На Куп’янському напрямку в межах Харківської області противник гатив, зокрема, по районах населених пунктів Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка.

“Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України”, – зазначили у Генштабі.

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

17:26
Шестеро жителів Харківщини постраждали внаслідок обстрілів армії РФ – ОП
15:31
Всесвітньо відомий кіт Степан завітав у Харкові до рятувальників ДСНС
14:27
У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста
13:55
Де у Харкові можна придбати ялинку до новорічних свят
10:40
Ракетна атака та обстріли: у поліції Харківщини показали наслідки ударів

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Райони понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 18:29;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. ".