Райони понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів, серед яких Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки.

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На Куп’янському напрямку в межах Харківської області противник гатив, зокрема, по районах населених пунктів Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка.

“Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України”, – зазначили у Генштабі.