Райони понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб
На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів, серед яких Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки.
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На Куп’янському напрямку в межах Харківської області противник гатив, зокрема, по районах населених пунктів Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка.
“Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України”, – зазначили у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 18:29;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку обстановка – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. ".