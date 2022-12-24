Депутаты Харьковского облсовета приняли бюджет на 2023 год — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что депутаты Харьковского облсовета поддержали проект решения об областном бюджете — 2023 96 голосами.

«В нем запланировали доходы и расходы на уровне 4,7 млрд грн», — сообщил Синегубов.

Он проинформировал, что в бюджете заложили резервные средства «на вызовы военного времени» – 641 млн грн.

«Речь идет об усилении территориальной обороны, укреплении систем гражданской защиты и т.д. Средства из Резервного фонда сможем оперативно направлять на неотложные нужды безопасности и обороны, а также на поддержку простых людей», — отметил глава ХОВА.

Напомним, помимо бюджета на сессии Харьковского облсовета 24 декабря должны рассмотреть более 30 вопросов. Среди них — кадровые и «политические», в частности — связанные с переименованием театра Пушкина. Также облсовет уже отказался даже рассматривать вопрос об обращении по запрету российской церкви в Украине.