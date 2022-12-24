Депутати Харківської облради ухвалили бюджет на 2023 рік – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що депутати Харківської облради підтримали проєкт рішення про обласний бюджет – 2023 96 голосами.

“У ньому запланували доходи та витрати на рівні 4,7 млрд грн”, – повідомив Синєгубов.

Він поінформував, що в бюджеті заклали резервні кошти “на виклики воєнного часу” – 641 млн грн.

“Йдеться про посилення територіальної оборони, зміцнення систем цивільного захисту тощо. Кошти з Резервного фонду зможемо оперативно спрямовувати на невідкладні потреби безпеки та оборони, а також на підтримку простих людей”, – зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо, окрім бюджету на сесії Харківської облради 24 грудня мають розглянути понад 30 питань. Серед них – кадрові та “політичні”, зокрема – пов’язані з перейменуванням театру Пушкіна. Також облрада вже відмовилася навіть розглядати питання щодо звернення щодо заборони російської церкви в Україні.