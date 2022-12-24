Депутати Харківської облради ухвалили бюджет на 2023 рік – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що депутати Харківської облради підтримали проєкт рішення про обласний бюджет – 2023 96 голосами.
“У ньому запланували доходи та витрати на рівні 4,7 млрд грн”, – повідомив Синєгубов.
Він поінформував, що в бюджеті заклали резервні кошти “на виклики воєнного часу” – 641 млн грн.
“Йдеться про посилення територіальної оборони, зміцнення систем цивільного захисту тощо. Кошти з Резервного фонду зможемо оперативно спрямовувати на невідкладні потреби безпеки та оборони, а також на підтримку простих людей”, – зазначив голова ХОВА.
Нагадаємо, окрім бюджету на сесії Харківської облради 24 грудня мають розглянути понад 30 питань. Серед них – кадрові та “політичні”, зокрема – пов’язані з перейменуванням театру Пушкіна. Також облрада вже відмовилася навіть розглядати питання щодо звернення щодо заборони російської церкви в Україні.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 11:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що депутати Харківської облради підтримали проєкт рішення про обласний бюджет – 2023 96 голосами".