На Харьковщине под обстрел попали пожилые супруги: мужчина погиб

Утром российская армия обстреляла Купянский район Харьковской области. Снаряды попали прямо в частный дом — мужчина погиб, а женщина получила осколочное ранение.

О трагедии сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Россияне утром нанесли минометные удары по Купянскому району. Оккупанты попали прямо в частное домовладение в с. Подолы. К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывную травму и осколочное ранение. Женщину госпитализировали в больницу и оказывают необходимую помощь», — написал Синегубов в telegram.

Ранее утром глава ХОВА сообщал, что за минувшие сутки в регионе не было пострадавших.