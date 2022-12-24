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На Харьковщине под обстрел попали пожилые супруги: мужчина погиб

Происшествия 11:19   24.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине под обстрел попали пожилые супруги: мужчина погиб

Утром российская армия обстреляла Купянский район Харьковской области. Снаряды попали прямо в частный дом — мужчина погиб, а женщина получила осколочное ранение.

О трагедии сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Россияне утром нанесли минометные удары по Купянскому району. Оккупанты попали прямо в частное домовладение в с. Подолы. К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывную травму и осколочное ранение. Женщину госпитализировали в больницу и оказывают необходимую помощь», — написал Синегубов в telegram.

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    • Ранее утром глава ХОВА сообщал, что за минувшие сутки в регионе не было пострадавших.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 11:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром российская армия обстреляла Купянский район Харьковской области. Снаряды попали прямо в частный дом — мужчина погиб, а женщина получила осколочное ранение".