На Харьковщине под обстрел попали пожилые супруги: мужчина погиб
Утром российская армия обстреляла Купянский район Харьковской области. Снаряды попали прямо в частный дом — мужчина погиб, а женщина получила осколочное ранение.
О трагедии сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Россияне утром нанесли минометные удары по Купянскому району. Оккупанты попали прямо в частное домовладение в с. Подолы. К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывную травму и осколочное ранение. Женщину госпитализировали в больницу и оказывают необходимую помощь», — написал Синегубов в telegram.
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Ранее утром глава ХОВА сообщал, что за минувшие сутки в регионе не было пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 11:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром российская армия обстреляла Купянский район Харьковской области. Снаряды попали прямо в частный дом — мужчина погиб, а женщина получила осколочное ранение".