На Харківщині під обстріл потрапило літнє подружжя: чоловік загинув
Уранці російська армія обстріляла Куп’янський район Харківської області. Снаряди влучили просто до приватного будинку – чоловік загинув, а жінка отримала осколкове поранення.
Про трагедію повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Росіяни зранку завдали мінометних ударів по Куп’янському району. Окупанти влучили просто у приватне домоволодіння у с. Подоли. На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку шпиталізували до лікарні та надають всю необхідну допомогу“, – написав Синєгубов у Телеграмі.
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Раніше вранці глава ХОВА повідомляв, що за минулу добу в регіоні не було постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 11:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уранці російська армія обстріляла Куп’янський район Харківської області. Снаряди влучили просто до приватного будинку – чоловік загинув, а жінка отримала осколкове поранення".