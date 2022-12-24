Live
  • Субота 24.12.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🔴

На Харківщині під обстріл потрапило літнє подружжя: чоловік загинув

Події 11:19   24.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині під обстріл потрапило літнє подружжя: чоловік загинув

Уранці російська армія обстріляла Куп’янський район Харківської області. Снаряди влучили просто до приватного будинку – чоловік загинув, а жінка отримала осколкове поранення.

Про трагедію повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Росіяни зранку завдали мінометних ударів по Куп’янському району. Окупанти влучили просто у приватне домоволодіння у с. Подоли. На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку шпиталізували до лікарні та надають всю необхідну допомогу“, – написав Синєгубов у Телеграмі.

  • Читайте також: «Нафтогаз» розповів про наслідки обстрілу по нафтобазі на Харківщині

    • Раніше вранці глава ХОВА повідомляв, що за минулу добу в регіоні не було постраждалих.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:34
    Синєгубов повідомив про обстріли Харківщини за добу: постраждалих немає
    22:41
    Центр, де консультують сім’ї полонених захисників, відкрився в Харкові (фото)
    19:18
    Якою буде комендантська година на Харківщині на Новий рік – позиція Синєгубова
    09:03
    На Харківщині чоловік підірвався на міні в лісі
    08:54
    Могло бути набагато гірше – Синєгубов про вчорашні удари по Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині під обстріл потрапило літнє подружжя: чоловік загинув»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 11:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уранці російська армія обстріляла Куп’янський район Харківської області. Снаряди влучили просто до приватного будинку – чоловік загинув, а жінка отримала осколкове поранення".