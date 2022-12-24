На Харківщині під обстріл потрапило літнє подружжя: чоловік загинув

Уранці російська армія обстріляла Куп’янський район Харківської області. Снаряди влучили просто до приватного будинку – чоловік загинув, а жінка отримала осколкове поранення.

Про трагедію повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Росіяни зранку завдали мінометних ударів по Куп’янському району. Окупанти влучили просто у приватне домоволодіння у с. Подоли. На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку шпиталізували до лікарні та надають всю необхідну допомогу“, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Раніше вранці глава ХОВА повідомляв, що за минулу добу в регіоні не було постраждалих.