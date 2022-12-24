Синєгубов повідомив про обстріли Харківщини за добу: постраждалих немає
Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що вчора, 23 грудня, увечері під обстріл потрапила Дворічна – там сталися пожежі.
“Вчора близько 18:00 внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району пошкоджень зазнали житловий будинок, господарчі споруди та гаражі. Сталися пожежі. На щастя, без постраждалих, – написав Синєгубов у Телеграмі. – Крім того, протягом доби ворог обстрілював з артилерії, танків та мінометів райони населених пунктів: Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне. Даних про поранених серед цивільних людей немає”.
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Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 24 грудня, також немає інформації про будь-які спроби російських військ атакувати раніше звільнені населені пункти на Харківщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що вчора, 23 грудня, увечері під обстріл потрапила Дворічна – там сталися пожежі".