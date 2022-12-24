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Армія РФ обстріляла 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:24   24.12.2022
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 24 грудня.

Про якісь активні наступальні дії противника на території Харківської області інформації за минулу добу немає. Проте продовжувалися обстріли – вздовж кордону та лінії фронту.

“На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині, – перерахували у зведенні ГШ. – На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального”.

Нагадаємо, у вчорашньому зведенні Генштаб інформував про спробу росіян провести атаку через кордон – у бік села Хатнє. Хатнє знаходиться за місцевим пунктом пропуску Мілове, що давно не діє, неподалік від Великого Бурлука. Крім того, голова прикордонної Дергачівської громади повідомляв про спроби російських ДРГ прориватися через кордон на півночі від Харкова.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 07:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 24 грудня".