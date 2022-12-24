Армия РФ обстреляла 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию касательно российского вторжения по состоянию на 6:00 24 декабря.
О каких-либо активных наступательных действиях противника на территории Харьковской области информации за прошедшие сутки нет. Однако продолжались обстрелы — вдоль границы и линии фронта.
«На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области, — перечислили в сводке ГШ. — На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального».
Напомним, во вчерашней сводке Генштаб информировал о попытке россиян провести атаку через границу — в сторону села Хатнее. Хатнее находится за давно не действующим местным пунктом пропуска Меловое, неподалеку от Великого Бурлука. Кроме того, глава приграничной Дергачевской громады сообщал о попытках российских ДРГ прорываться через границу на севере от Харькова.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ обстреляла 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию касательно российского вторжения по состоянию на 6:00 24 декабря".