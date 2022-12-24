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Армия РФ обстреляла 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:24   24.12.2022
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию касательно российского вторжения по состоянию на 6:00  24 декабря.

О каких-либо активных наступательных действиях противника на территории Харьковской области информации за прошедшие сутки нет. Однако продолжались обстрелы — вдоль границы и линии фронта.

«На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области, — перечислили в сводке ГШ. — На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального».

Напомним, во вчерашней сводке Генштаб информировал о попытке россиян провести атаку через границу — в сторону села Хатнее. Хатнее находится за давно не действующим местным пунктом пропуска Меловое, неподалеку от Великого Бурлука. Кроме того, глава приграничной Дергачевской громады сообщал о попытках российских ДРГ прорываться через границу на севере от Харькова.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 07:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию касательно российского вторжения по состоянию на 6:00  24 декабря".