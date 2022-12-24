Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины за сутки: пострадавших нет

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вчера, 23 декабря, вечером под обстрел попала Двуречная — там произошли пожары.

«Вчера около 18:00 в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района повреждения получили жилой дом, хозяйственные постройки и гаражи. Произошли пожары. К счастью, без пострадавших, — написал Синегубов в telegram. — Кроме того, в течение суток враг обстреливал из артиллерии, танков и минометов районы населенных пунктов: Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное. Данных о раненых среди гражданских нет».

Напомним, в сводке Генштаба ВСУ, по состоянию на 6:00 24 декабря, также нет информации о каких-либо попытках российских войск атаковать ранее освобожденные населенные пункты на Харьковщине.