Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины за сутки: пострадавших нет
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вчера, 23 декабря, вечером под обстрел попала Двуречная — там произошли пожары.
«Вчера около 18:00 в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района повреждения получили жилой дом, хозяйственные постройки и гаражи. Произошли пожары. К счастью, без пострадавших, — написал Синегубов в telegram. — Кроме того, в течение суток враг обстреливал из артиллерии, танков и минометов районы населенных пунктов: Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное. Данных о раненых среди гражданских нет».
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Напомним, в сводке Генштаба ВСУ, по состоянию на 6:00 24 декабря, также нет информации о каких-либо попытках российских войск атаковать ранее освобожденные населенные пункты на Харьковщине.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вчера, 23 декабря, вечером под обстрел попала Двуречная — там произошли пожары".