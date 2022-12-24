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Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Харьковщине

Происшествия 14:34   24.12.2022
Оксана Горун
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Харьковщине

ДТП случилось в Валках — водитель сбил двух пешеходов, один из них умер в больнице.

«23 ноября в период времени с 16:00 до 17:00 на перекрестке улиц Харьковская и Пушкина в городе Валки Харьковской области автомобиль «Фольксваген» совершил наезд на двух пешеходов, получивших телесные повреждения. Один из пострадавших скончался в больнице», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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    • Свидетелей этого происшествия полицейские просят обратиться телефону (097) 222-69-70 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, к следователю Волкову Игорю Константиновичу.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 14:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случилось в Валках — водитель сбил двух пешеходов, один из них умер в больнице".