Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Харьковщине
ДТП случилось в Валках — водитель сбил двух пешеходов, один из них умер в больнице.
«23 ноября в период времени с 16:00 до 17:00 на перекрестке улиц Харьковская и Пушкина в городе Валки Харьковской области автомобиль «Фольксваген» совершил наезд на двух пешеходов, получивших телесные повреждения. Один из пострадавших скончался в больнице», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Свидетелей этого происшествия полицейские просят обратиться телефону (097) 222-69-70 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, к следователю Волкову Игорю Константиновичу.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 14:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случилось в Валках — водитель сбил двух пешеходов, один из них умер в больнице".