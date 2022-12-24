Поліція шукає свідків смертельної ДТП на Харківщині
ДТП сталася у Валках – водій збив двох пішоходів, один із них помер у лікарні.
“23 листопада в період часу з 16:00 до 17:00 на перехресті вулиць Харківська та Пушкіна в місті Валки Харківської області автомобіль “Фольксваген” скоїв наїзд на двох пішоходів, які отримали тілесні ушкодження. Один з постраждалих помер в лікарні“, – повідомили у відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Свідків цієї події поліцейські просять звернутися за телефоном (097) 222-69-70 до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Харківській області, до слідчого Волкова Ігоря Костянтиновича.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 14:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася у Валках – водій збив двох пішоходів, один із них помер у лікарні".