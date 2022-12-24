Поліція шукає свідків смертельної ДТП на Харківщині

ДТП сталася у Валках – водій збив двох пішоходів, один із них помер у лікарні.

“23 листопада в період часу з 16:00 до 17:00 на перехресті вулиць Харківська та Пушкіна в місті Валки Харківської області автомобіль “Фольксваген” скоїв наїзд на двох пішоходів, які отримали тілесні ушкодження. Один з постраждалих помер в лікарні“, – повідомили у відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Свідків цієї події поліцейські просять звернутися за телефоном (097) 222-69-70 до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Харківській області, до слідчого Волкова Ігоря Костянтиновича.