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Поліція шукає свідків смертельної ДТП на Харківщині

Події 14:34   24.12.2022
Оксана Горун
Поліція шукає свідків смертельної ДТП на Харківщині

ДТП сталася у Валках – водій збив двох пішоходів, один із них помер у лікарні.

23 листопада в період часу з 16:00 до 17:00 на перехресті вулиць Харківська та Пушкіна в місті Валки Харківської області автомобіль “Фольксваген” скоїв наїзд на двох пішоходів, які отримали тілесні ушкодження. Один з постраждалих помер в лікарні“, – повідомили у відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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    • Свідків цієї події поліцейські просять звернутися за телефоном (097) 222-69-70 до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Харківській області, до слідчого Волкова Ігоря Костянтиновича.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 14:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася у Валках – водій збив двох пішоходів, один із них помер у лікарні".