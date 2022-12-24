Стало известно, сколько зарабатывает начальник ХОВА Синегубов

Олег Синегубов с января по ноябрь 2022 года заработал почти 700 тыс. грн, сообщило «Суспільне», ссылаясь на ответ ХОВА на свой запрос.

Запрос журналистов касался размера зарплаты руководителя Харьковской ОВА, которую тот получил в течение января-ноября 2022 года.

«За этот период Олегу Синегубову выплатили 683 тысячи 971 гривну после налогообложения (налог на доходы физических лиц – 18%, военный сбор в размере 1,5% – ред.). С апреля по сентябрь оклад председателя ОВА составлял 68 тысяч 643 гривны. За доступ к гостайне в эти месяцы Синегубов получал наибольшую надбавку — 10 тысяч 296 гривен», — проинформировало издание.

Премий Синегубову в 2022-м не выписывали.

Напомним, глава ХОВА отреагировал на два решения, принятых на сессии Харьковского облсовета 24 декабря — об областном бюджете и переименовании театра им. Пушкина.