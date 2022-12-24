Стало известно, сколько зарабатывает начальник ХОВА Синегубов
Олег Синегубов с января по ноябрь 2022 года заработал почти 700 тыс. грн, сообщило «Суспільне», ссылаясь на ответ ХОВА на свой запрос.
Запрос журналистов касался размера зарплаты руководителя Харьковской ОВА, которую тот получил в течение января-ноября 2022 года.
«За этот период Олегу Синегубову выплатили 683 тысячи 971 гривну после налогообложения (налог на доходы физических лиц – 18%, военный сбор в размере 1,5% – ред.). С апреля по сентябрь оклад председателя ОВА составлял 68 тысяч 643 гривны. За доступ к гостайне в эти месяцы Синегубов получал наибольшую надбавку — 10 тысяч 296 гривен», — проинформировало издание.
Премий Синегубову в 2022-м не выписывали.
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Напомним, глава ХОВА отреагировал на два решения, принятых на сессии Харьковского облсовета 24 декабря — об областном бюджете и переименовании театра им. Пушкина.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 16:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Олег Синегубов с января по ноябрь 2022 года заработал почти 700 тыс. грн, сообщило «Суспільне», ссылаясь на ответ ХОВА на свой запрос".