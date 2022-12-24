Стало відомо, що заробляє начальник ХОВА Синєгубов
Олег Синєгубов із січня по листопад 2022 року заробив майже 700 тис. грн, повідомило “Суспільне” , посилаючись на відповідь ХОВА на свій запит.
Запит журналістів стосувався розміру зарплати керівника Харківської ОВА, яку той отримав протягом січня-листопада 2022 року.
“За цей період Олегу Синєгубову виплатили 683 тисячі 971 гривню після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб – 18%, військовий збір у розмірі 1,5% – ред.) З квітня по вересень оклад голови ОВА становив 68 тисяч 643 гривні, за доступ до держтаємниці у ці місяці Синєгубов отримував найбільшу надбавку – 10 тисяч 296 гривень”, – поінформувало видання.
Премій Синєгубову 2022-го не виписували.
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Нагадаємо, голова ХОВА відреагував на два рішення, прийняті на сесії Харківської облради 24 грудня – про обласний бюджет та перейменування театру ім. Пушкіна.
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Ви читали новину: «Стало відомо, що заробляє начальник ХОВА Синєгубов»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 16:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олег Синєгубов із січня по листопад 2022 року заробив майже 700 тис. грн, повідомило “Суспільне” , посилаючись на відповідь ХОВА на свій запит".