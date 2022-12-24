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В Изюме восстанавливают пострадавшие от обстрелов дома (фото)

Общество 10:29   24.12.2022
Оксана Горун
В Изюме восстанавливают пострадавшие от обстрелов дома (фото) Фото: ХОВА

По информации ХОВА, один из микрорайонов в Изюме — уже на завершающем этапе аварийно-восстановительных работ.

В пять из семи пострадавших здесь многоквартирных домов уже подали тепло.

Восстановление разрушенных домов в Изюме проводят зимой
Фото: ХОВА

«Из-за массированных обстрелов оккупантов в Изюме жилой комплекс и критическая инфраструктура пострадали на 80%, — отметили в пресс-службе ХОВА. — Несмотря на неблагоприятные условия, в городе продолжают восстанавливать многоквартирные дома. На одном из таких объектов заменили окна, кровлю, двери и восстановили системы коммуникаций. Степень выполнения работ оценивается в 97%. К новому году эти объекты планируют завершить».

Восстановление разрушенных домов в Изюме проводят зимой 3
Фото: ХОВА

В ХОВА заверяют, что у чиновников есть понимание и по дальнейшим восстановительным работам в разрушенном городе, которые стартуют уже в следующем году.

Восстановление разрушенных домов в Изюме проводят зимой 4
Фото: ХОВА

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    • «Это будет постепенно делаться, непрерывно — до полного восстановления всего города», — заявил замначальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

    Восстановление разрушенных домов в Изюме проводят зимой 6
    Фото: ХОВА
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ХОВА, один из микрорайонов в Изюме — уже на завершающем этапе аварийно-восстановительных работ".