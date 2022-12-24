В Изюме восстанавливают пострадавшие от обстрелов дома (фото)
По информации ХОВА, один из микрорайонов в Изюме — уже на завершающем этапе аварийно-восстановительных работ.
В пять из семи пострадавших здесь многоквартирных домов уже подали тепло.
«Из-за массированных обстрелов оккупантов в Изюме жилой комплекс и критическая инфраструктура пострадали на 80%, — отметили в пресс-службе ХОВА. — Несмотря на неблагоприятные условия, в городе продолжают восстанавливать многоквартирные дома. На одном из таких объектов заменили окна, кровлю, двери и восстановили системы коммуникаций. Степень выполнения работ оценивается в 97%. К новому году эти объекты планируют завершить».
В ХОВА заверяют, что у чиновников есть понимание и по дальнейшим восстановительным работам в разрушенном городе, которые стартуют уже в следующем году.
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«Это будет постепенно делаться, непрерывно — до полного восстановления всего города», — заявил замначальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ХОВА, один из микрорайонов в Изюме — уже на завершающем этапе аварийно-восстановительных работ".