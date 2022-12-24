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В Ізюмі відновлюють будинки, що постраждали від обстрілів (фото)

Суспільство 10:29   24.12.2022
Оксана Горун
В Ізюмі відновлюють будинки, що постраждали від обстрілів (фото) Фото: ХОВА

За інформацією ХОВА, один із мікрорайонів в Ізюмі – вже на завершальному етапі аварійно-відновлювальних робіт.

У п’ять із семи постраждалих тут багатоквартирних будинків уже подали тепло.

Відновлення зруйнованих будинків у Ізюмі проводять узимку

“Через масовані обстріли окупантів в Ізюмі житловий комплекс та критична інфраструктура постраждали на 80%, – зазначили в пресслужбі ХОВА. – Незважаючи на несприятливі умови, у місті продовжують відновлювати багатоквартирні будинки. На одному з таких об’єктів замінили вікна, покрівлю, двері та відновили системи комунікацій. Ступінь виконання робіт оцінюється у 97%. До нового року ці об’єкти планують завершити”.

Відновлення зруйнованих будинків у Ізюмі проводять узимку 3

У ХОВА запевняють, що чиновники мають розуміння і щодо подальших відновлювальних робіт у зруйнованому місті, які стартують уже наступного року.

Відновлення зруйнованих будинків у Ізюмі проводять узимку 4

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    • “Це поступово робитиметься, безперервно – до повного відновлення всього міста”, – заявив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

    Відновлення зруйнованих будинків у Ізюмі проводять узимку 6

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «В Ізюмі відновлюють будинки, що постраждали від обстрілів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 10:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ХОВА, один із мікрорайонів в Ізюмі – вже на завершальному етапі аварійно-відновлювальних робіт".