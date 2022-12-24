В Ізюмі відновлюють будинки, що постраждали від обстрілів (фото)
За інформацією ХОВА, один із мікрорайонів в Ізюмі – вже на завершальному етапі аварійно-відновлювальних робіт.
У п’ять із семи постраждалих тут багатоквартирних будинків уже подали тепло.
“Через масовані обстріли окупантів в Ізюмі житловий комплекс та критична інфраструктура постраждали на 80%, – зазначили в пресслужбі ХОВА. – Незважаючи на несприятливі умови, у місті продовжують відновлювати багатоквартирні будинки. На одному з таких об’єктів замінили вікна, покрівлю, двері та відновили системи комунікацій. Ступінь виконання робіт оцінюється у 97%. До нового року ці об’єкти планують завершити”.
У ХОВА запевняють, що чиновники мають розуміння і щодо подальших відновлювальних робіт у зруйнованому місті, які стартують уже наступного року.
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“Це поступово робитиметься, безперервно – до повного відновлення всього міста”, – заявив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ХОВА, один із мікрорайонів в Ізюмі – вже на завершальному етапі аварійно-відновлювальних робіт".