Live
  • Среда 28.12.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Львов и Карпаты на Новый год: «Укрзалізниця» назначила поезд из Харькова

Общество 20:10   26.12.2022
Елена Нагорная
Львов и Карпаты на Новый год: «Укрзалізниця» назначила поезд из Харькова

Добраться до зимних Карпат на праздники. «Укрзалізниця» объявила дополнительные рейсы на западную Украину, среди которых 211/212 Харьков — Львов.

Как сообщают в железнодорожной компании, поезд отправится из Харькова 29 декабря в 13:43 и прибудет во Львов в 08:27 следующего дня.

Обратно поезд поедет в 17:50 и прибудет в Харьков в 12:13 следующего дня (дату в «Укрзализныце» не уточнили).

Также в компании напомнили, какие зимние рейсы курсируют на западную Украину.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:17
До 40 сел и поселков Харьковщины у границы с РФ почти уничтожены — Тимошко
18:53
Громада на Харьковщине избавилась от Толстого, Глинки и Маяковского
18:17
На Харьковщине враг обороняется и обстрелял 12 населенных пунктов — Генштаб
17:55
В Балаклее бойцы ГСЧС разбирают завалы уничтоженных россиянами зданий (фото)
17:37
Украинцы из Люксембурга передали авто для спасения жителей Харьковщины (сюжет)

  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Львов и Карпаты на Новый год: «Укрзалізниця» назначила поезд из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 декабря 2022 в 20:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Добраться до зимних Карпат на праздники. «Укрзалізниця» объявила дополнительные рейсы на западную Украину, среди которых 211/212 Харьков — Львов.".