Львов и Карпаты на Новый год: «Укрзалізниця» назначила поезд из Харькова

Добраться до зимних Карпат на праздники. «Укрзалізниця» объявила дополнительные рейсы на западную Украину, среди которых 211/212 Харьков — Львов.

Как сообщают в железнодорожной компании, поезд отправится из Харькова 29 декабря в 13:43 и прибудет во Львов в 08:27 следующего дня.

Обратно поезд поедет в 17:50 и прибудет в Харьков в 12:13 следующего дня (дату в «Укрзализныце» не уточнили).

Также в компании напомнили, какие зимние рейсы курсируют на западную Украину.