Львов и Карпаты на Новый год: «Укрзалізниця» назначила поезд из Харькова
Добраться до зимних Карпат на праздники. «Укрзалізниця» объявила дополнительные рейсы на западную Украину, среди которых 211/212 Харьков — Львов.
Как сообщают в железнодорожной компании, поезд отправится из Харькова 29 декабря в 13:43 и прибудет во Львов в 08:27 следующего дня.
Обратно поезд поедет в 17:50 и прибудет в Харьков в 12:13 следующего дня (дату в «Укрзализныце» не уточнили).
Также в компании напомнили, какие зимние рейсы курсируют на западную Украину.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2022 в 20:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Добраться до зимних Карпат на праздники. «Укрзалізниця» объявила дополнительные рейсы на западную Украину, среди которых 211/212 Харьков — Львов.".