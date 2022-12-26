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Львів і Карпати на Новий рік: “Укрзалізниця” призначила поїзд із Харкова

Суспільство 20:10   26.12.2022
Олена Нагорна
Львів і Карпати на Новий рік: “Укрзалізниця” призначила поїзд із Харкова

Дістатися зимових Карпат на свята. “Укрзалізниця” оголосила додаткові рейси на західну Україну, серед яких 211/212 Харків – Львів.

Як повідомляють у залізничній компанії, поїзд вирушить із Харкова 29 грудня о 13:43 та прибуде до Львова о 08:27 наступного дня.

Назад поїзд поїде о 17:50 і прибуде до Харкова о 12:13 наступного дня (дату в “Укрзалізниці” не уточнили).

Також у компанії нагадали, які зимові рейси курсують на західну Україну.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2022 в 20:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дістатися зимових Карпат на свята. “Укрзалізниця” оголосила додаткові рейси на західну Україну, серед яких 211/212 Харків – Львів.".