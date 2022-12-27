Разбили жилье. Прокуратура Харьковщины задокументировала обстрелы рф Купянска
Военные рф в очередной раз обстреляли Купянск и повредили квартиры в четырехэтажке, сообщила Харьковская областная прокуратура.
26 декабря около 14:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел жилищного сектора Купянска. Снаряды повредили квартиры в четырехэтажке.
Прокуроры совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 15:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные рф в очередной раз обстреляли Купянск и повредили квартиры в четырехэтажке, сообщила Харьковская областная прокуратура.".