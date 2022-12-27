Разбили жилье. Прокуратура Харьковщины задокументировала обстрелы рф Купянска

Военные рф в очередной раз обстреляли Купянск и повредили квартиры в четырехэтажке, сообщила Харьковская областная прокуратура.

26 декабря около 14:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел жилищного сектора Купянска. Снаряды повредили квартиры в четырехэтажке.



Прокуроры совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф.



Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

