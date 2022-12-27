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Разбили жилье. Прокуратура Харьковщины задокументировала обстрелы рф Купянска

Общество 15:21   27.12.2022
Оксана Якушко
Разбили жилье. Прокуратура Харьковщины задокументировала обстрелы рф Купянска

Военные рф в очередной раз обстреляли Купянск и повредили квартиры в четырехэтажке, сообщила Харьковская областная прокуратура.

26 декабря около 14:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел жилищного сектора Купянска. Снаряды повредили квартиры в четырехэтажке.

Прокуроры совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф.


Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 15:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные рф в очередной раз обстреляли Купянск и повредили квартиры в четырехэтажке, сообщила Харьковская областная прокуратура.".