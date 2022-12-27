Live
  • Середа 28.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Розбили житло. Прокуратура Харківщини задокументувала обстріли рф Куп’янська

Суспільство 15:21   27.12.2022
Оксана Якушко
Розбили житло. Прокуратура Харківщини задокументувала обстріли рф Куп’янська

Військові рф вкотре обстріляли Куп’янськ і пошкодили квартири у чотириповерхівці, повідомила Харківська обласна прокуратура.

26 грудня близько 14:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл житлового сектору Куп’янська. Снаряди пошкодили квартири у чотириповерхівці.

Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та зафіксували наслідки збройної агресії рф.

Куп‘янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: Поліція показала наслідки обстрілу Харківщини за добу (фото)

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

17:08
Допомагали перекидати ешелони рф на Харківщину. СБУ впіймала зрадників
16:19
Вийшов з метро. Через обстріл Харкова поранено 48-річного чоловіка
14:24
Синєгубов: Сьогодні росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині
13:55
Терехов: Після обстрілів у Харкові є тепло, світло вимикають за графіком
12:32
На Харківщині через обстріли пошкоджені житлові будинки і є поранена жінка

  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Розбили житло. Прокуратура Харківщини задокументувала обстріли рф Куп’янська»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 15:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові рф вкотре обстріляли Куп’янськ і пошкодили квартири у чотириповерхівці, повідомила Харківська обласна прокуратура.".