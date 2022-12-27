Розбили житло. Прокуратура Харківщини задокументувала обстріли рф Куп’янська
Військові рф вкотре обстріляли Куп’янськ і пошкодили квартири у чотириповерхівці, повідомила Харківська обласна прокуратура.
26 грудня близько 14:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл житлового сектору Куп’янська. Снаряди пошкодили квартири у чотириповерхівці.
Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та зафіксували наслідки збройної агресії рф.
Куп‘янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 15:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові рф вкотре обстріляли Куп’янськ і пошкодили квартири у чотириповерхівці, повідомила Харківська обласна прокуратура.".