Розбили житло. Прокуратура Харківщини задокументувала обстріли рф Куп’янська

Військові рф вкотре обстріляли Куп’янськ і пошкодили квартири у чотириповерхівці, повідомила Харківська обласна прокуратура.

26 грудня близько 14:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл житлового сектору Куп’янська. Снаряди пошкодили квартири у чотириповерхівці.



Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та зафіксували наслідки збройної агресії рф.

Куп‘янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).