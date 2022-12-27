Вербовала предателей на Харьковщине: подозрение для агента РФ вручили ее сыну

Уроженка Донецка с 2014 года работала медсестрой в так называемой «ДНР», а затем переехала в Москву и стала «трудиться» на разведку РФ.

«Еще в октябре следственные управления направили в суд дело по «агенту ФСБ» — жителю Харькова, передававшему россиянам данные об объектах ВСУ. Но расследование продолжалось – и следователи установили женщину, связанную с ФСБ, которая завербовала этого харьковчанина, — сообщил подробности истории начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. — Установлено, что Людмила – уроженка Донецка, в 2014 году она работала медсестрой на стороне так называемой «ДНР». После этого переехала в Москву и работает на службы разведки РФ — в том числе вербует украинцев для получения координат и данных по перемещению военных на территории Украины».

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, завербованный дончанкой 37-летний житель Харькова как раз и передавал ей информацию о местах дислокации украинских военнослужащих в городе.

«Именно он предоставил вражеской приспешнице информацию о ХОГА, по которой ударили оккупанты», — добавили в прокуратуре.

54-летняя предательница, по информации прокуроров, находится в агентурном аппарате органов разведки спецслужб РФ. О подозрении ей сообщили заочно. А само уведомление передали сыну женщины, который живет на территории Украины и не разделяет пророссийских взглядов матери.

Предательницу объявили в розыск.